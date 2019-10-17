Итальянец, который работал с Роналду, готов возглавить его бывший клуб

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед". Стороны близки к подписанию контракта. Кстати, "Манчестер Юнайтед" заберет у Роналду одного из конкурентов.

Отмечается, что зарплата 52-летнего специалиста на "Олд Траффорд" будет составлять порядка восьми миллионов евро в год.

/ Фото: AFP Реклама

Также сообщается, что итальянец в случае подписания соглашения с "красными дьяволами" попробует привести в "МЮ" бывших подопечных по туринскому "Ювентусу" Марио Манджукича и Эмре Джана, которые при Маурицио Сарри не имеют стабильной игровой практики.

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Ранее мы писали, что обескровленный "Юнайтед" потерял двух лидеров перед матчем с обладателем Лиги чемпионов. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа пропустят матч девятого тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем". Отмечается, что Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским "Арсеналом", после чего пропустил две игры.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

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