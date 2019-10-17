Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Итальянец, который работал с Роналду, готов возглавить его бывший клуб

17 октября, 18:33

Аллегри близок к подписанию контракт с "МЮ"

Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед". Стороны близки к подписанию контракта. Кстати, "Манчестер Юнайтед" заберет у Роналду одного из конкурентов.

Отмечается, что зарплата 52-летнего специалиста на "Олд Траффорд" будет составлять порядка восьми миллионов евро в год.

/ Фото: AFP

Реклама

Также сообщается, что итальянец в случае подписания соглашения с "красными дьяволами" попробует привести в "МЮ" бывших подопечных по туринскому "Ювентусу" Марио Манджукича и Эмре Джана, которые при Маурицио Сарри не имеют стабильной игровой практики.

В тренде
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Ранее мы писали, что обескровленный "Юнайтед" потерял двух лидеров перед матчем с обладателем Лиги чемпионов. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа пропустят матч девятого тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем". Отмечается, что Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским "Арсеналом", после чего пропустил две игры.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Манчестер Юнайтед Массимилиано Аллегри Ювентус

Источник: TuttoSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...