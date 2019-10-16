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Обескровленный "Юнайтед" потерял двух лидеров перед матчем с обладателем Лиги чемпионов

16 октября, 20:50

В "Манчестере" проблемы перед поединком с "Ливерпулем"

Давид Де Хеа

Давид Де Хеа / Фото: Reuters

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа пропустят матч девятого тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем". Кстати, "Манчестер Юнайтед" заберет у Роналду одного из конкурентов.

Отмечается, что Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским "Арсеналом", после чего пропустил две игры.

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А вот Де Хеа получил травму левой ноги в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Швеции. Из-за повреждения голкипер был вынужден на 60-й минуте попросить замену.

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Отметим, что поединок чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" состоится в воскресенье, 20 октября.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Поль Погба Давид Де Хеа

Источник: Sky Sports

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