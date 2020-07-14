Итальянский клуб покупает молодого нигерийского таланта за 81 миллион евро

Центрфорвард Виктор Осимхен переедет в Италию из французского "Лилля" уже в ближайшие дни

В европейском футболе назревает один из крупнейших трансферов последнего времени. Итальянский "Наполи" покупает у французского "Лилля" нападающего Виктора Осимхена. 21-летний нигериец оценивается в 81 миллион евро! Ранее Осимхен вспоминал, как в детстве искал бутсы на свалке.

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Футболист отлично зарекомендовал себя во французской Лиге 1, забив в 27 матчах 13 мячей – как и звездный бразилец Неймар из "ПСЖ". Причем парижанин реализовал четыре пенальти, а игрок "Лилля" – только два. Осимхена оценили в 81 миллион евро, но Corriere dello Sport пишет , что "Наполи" заплатит "Лиллю" только 50 миллионов, а вместо остальной суммы отдаст французскому клубу алжирского защитника Адама Унаса.

Ранее нигерийский форвард играл за бельгийский "Шарлеруа" и немецкий "Вольфсбург". В четверг он должен пройти в Неаполе медосмотр, после чего сделку окончательно оформят. Она станет рекордной в истории "Лилля". Хотя год назад клуб уже совершил крупный трансфер, продав за 80 миллионов Николя Пепе в лондонский "Арсенал".

Читайте о том, что Осимхен забил мяч в ворота "Челси" в Лиге чемпионов.

Смотрите, как Виктор забивал зимой в чемпионате Франции за "Лилль"

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