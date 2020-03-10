Из-за коронавируса чемпиона Италии могут определить в матчах плей-офф

Три ведущих дивизиона чемпионата Италии должны до 23 марта представить свои предложения о том, как завершить сезон-2019/20. По информации источника, 10 марта был созван саммит между Итальянской федерацией футбола (FIGC), Национальным олимпийским комитетом, правительством страны и представителями лиг.

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Сообщается, что президент FIGC Габриэле Гравина предложил три варианта развития событий: не объявлять победителя Серии А и не информировать УЕФА о командах, прошедших квалификацию в еврокубки; определить чемпиона по текущей турнирной таблице или организовать плей-офф.

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В настоящий момент лидером чемпионата Италии является "Ювентус", вторым идет "Лацио", на третьем месте располагается "Интер".

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Напомним, что Италия больше всех пострадала от коронавируса в Европе. Накануне в Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса. "Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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