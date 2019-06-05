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Из-за парижского интима Неймар может пропустить главный турнир Южной Америки

5 июня, 14:35

Обвинения в изнасиловании не дают форварду "ПСЖ" сосредоточиться на выступлениях за сборную Бразилии

Неймар
Неймар. Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня домашний Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки. В Конфедерации футбола Бразилии не исключили, что игрок из-за ситуации вокруг него откажется выступать за национальную команду.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

"Я думаю, Неймар может попросить нас о том, чтобы не участвовать в турнире. Думаю, что у него сейчас нет психологической готовности играть, а также отвечать на вопросы журналистов", – цитирует AS Франциско Новелитто, вице-президента Конфедерации футбола Бразилии.

Пожалуй, лучший гол Неймара в завершившемся сезоне

Как мы писали ранее, суд закрыл дело о половой связи Роналду с американкой, признав: "Криштиану - не насильник". Модель-журналистка из США Кэтрин Майорга отозвала обвинения в адрес португальского нападающего "Ювентуса".

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Тег Неймар, сборная Бразилии, Кубок Америки

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Championat.ru

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