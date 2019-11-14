Из-за прав человека: в Испании рискуют остаться без трансляций матчей за Суперкубок страны

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Испанский телеканал RTVE отказался вступать в борьбу за право трансляции матчей Суперкубка Испании, которые в 2020 году пройдут в Саудовской Аравии. Розыгрыш трофея пройдет в новом формате – вместо одной игры будет организован мини-турнир с участием четырех клубов. "Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико" в одном полуфинале, а "Валенсия" с "Реалом" – в другом.

За счет продажи прав на турнир Саудовской Аравии испанский футбол обогатится на 120 млн евро в ближайшие три года. Правда, эта сделка не понравилась одному из телетранслятору.

По информации AS, в телекомпании посчитали неэтичным показ матчей из страны, в которой не соблюдаются элементарные права человека: "Мы в RTVE поддерживаем женский спорт, что мы будем делать в государстве, где женщин сажают в тюрьму за защиту своих прав?"

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Испанская футбольная федерация поспешила дать официальный комментарий: "Суперкубок умирал на коленях, и мы не могли провести его в августе, как обычно. Полученные деньги будут потрачены не на строительство роскошных квартир, а на финансирование женского футбола, которому это нужно более, чем кому-либо. Конечно, деньги важны. Никто не может этого отрицать".

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