Основатель провинциального клуба умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции

"Шамбли" обыграл "Страсбур" и впервые в своей истории оказался в полуфинале национального кубка

Основатель французского клуба "Шамбли" из третьего дивизиона Вальтер Луци скончался в день выхода команды в полуфинал Кубка Франции.

"Шамбли" дома обыграл "Страсбур" (1:0) и впервые в своей истории оказался в полуфинале национального кубка. Спустя несколько часов основатель клуба скончался в возрасте 77 лет.

Два сына Луци – Флавио и Бруно исполняют обязанности президента и главного тренера соответственно. "Шамбли" был основан Луци-старшим в 1989 году.

Вчера бывший нападающий "Барселоны", "Спортинга" и сборной Испании по футболу Энрико де Кастро Гонсалес, также известный как Кини, скончался на 69-м году жизни от сердечного приступа. Кини стало плохо неподалеку от дома в Хихоне. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти Гонсалесу жизнь.

Ранее мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.

В начале октября в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.