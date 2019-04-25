Издевательский пенальти из Австралии: футболист покатил мяч по центру ворот

Эрик Ботеак эффектно реализовал 11-метровый, но это не помогло его команде победить

Ботеак оригинально пробил пенальти. Фото newsapi.com.au.

Матч заключительного тура чемпионата Австралии между клубами "Брисбен Роар" и "Аделаида Юнайтед" подарил зрителям не только восемь голов (гости победили со счетом 5:3), но и один из самых дерзких ударов с пенальти в истории.

На 61-й минуте игры "Брисбен" получил право на пенальти, который вызвался исполнить французский полузащитник Эрик Ботеак. Неизвестно, специально ли 31-летний хавбек задумывал пробить именно так или у него просто не получилось как следует ударить по мячу, но в итоге гол он забил эффектной паненкой. Вратарь соперника упал в левый от себя угол, а Ботеак издевательски покатил мяч практически по центру ворот.

Клуб "Аделаида Юнайтед" финишировал в А-лиге на четвертом месте, "Брисбен Роар" завершил сезон на предпоследней, девятой, строчке.

Ранее мы писали, что игрок парагвайского клуба "Индепендьенте Кампо-Гранде" Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского "Ла Экидад". В серии послематчевых пенальти Парра пробил паненкой и не сумел перехитрить голкипера. В итого его клуб вылетел с турнира, а футболиста выгнали из клуба.

Ранее мы рассказывали, что в Англии футболист пробил "худший пенальти в истории". Игрок "Суонси" также пытался исполнить паненку.

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