Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Израиль поиздевался над Латвией в отборе на Евро-2020

8 июня, 10:35

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Эран Захави
Эран Захави. Фото: Reuters

Сборная Латвии с крупным счетом отступила на собственном стадионе команде Израиля в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хет-трик в матче оформил полузащитник китайского "Гуанчжоу Фули" Эран Захави. Латвия остается единственной командой группы G, кто не набрал ни единого очка. Добавим, что игрок "Шахтера" Манор Соломон весь матч провел на лавке запасных.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Латвия – Израиль – 0:3
Голы: Захави (9, 59, 80)

Латвия: Штейнбор, Дубра, Ошс, Максименко, Савальниекс, Тоберс, Икауниекс (Цыганик, 58), Лайзанс (Ругин, 79), Гутковский, Карашаускс (Камеш, 67), Ракель.

Израиль: Харуш, Даса, Таа, Бен Харуш (Коэн, 81), Кайяль (Глазер, 73), Перец, Саба (Саар, 66), Натхо, Захави, Битон, Еини.

Предупреждения: Тоберс (19), Карашаускс (64), Перец (89).

N

 Команды

ИВНПМО
1 ПОЛЬША33004-09
2 ИЗРАИЛЬ32108-37
3 МАКЕДОНИЯ31114-34
4 АВСТРИЯ31023-53
5 СЛОВЕНИЯ30212-32
6 ЛАТВИЯ30031-80

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Израиля, сборная Латвии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Израиль поиздевался над Латвией в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Швеция разгромила Мальту в отборе на Евро-2020

Сегодня, 10:24

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Чехия одержала волевую победу над Болгарией в отбое на Евро-2020

Сегодня, 10:16

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Кендзера помог Польше обыграть Македонию в отборе на Евро-2020

Сегодня, 10:09

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Австрия одержала первую победу в отборе на Евро-2020 благодаря голу одноклубника Коноплянки

Сегодня, 09:58

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Тренер сборной Сербии: "Всю ответственность за игру я беру на себя"

Сегодня, 09:42

Младен Крстаич считает, что решающими в матче стали два подряд мяча Цыганкова

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Безвредна ли микроволновая печь?

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

У богатых свои причуды. Как живет Неймар в Париже. Видео

Рева рассказал, как рассчитают размеры льгот и соцпомощи

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

7 неформальных детей знаменитостей

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь