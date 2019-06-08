Израиль поиздевался над Латвией в отборе на Евро-2020

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Эран Захави. Фото: Reuters

Сборная Латвии с крупным счетом отступила на собственном стадионе команде Израиля в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хет-трик в матче оформил полузащитник китайского "Гуанчжоу Фули" Эран Захави. Латвия остается единственной командой группы G, кто не набрал ни единого очка. Добавим, что игрок "Шахтера" Манор Соломон весь матч провел на лавке запасных.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Латвия – Израиль – 0:3

Голы: Захави (9, 59, 80)

Латвия: Штейнбор, Дубра, Ошс, Максименко, Савальниекс, Тоберс, Икауниекс (Цыганик, 58), Лайзанс (Ругин, 79), Гутковский, Карашаускс (Камеш, 67), Ракель.

Израиль: Харуш, Даса, Таа, Бен Харуш (Коэн, 81), Кайяль (Глазер, 73), Перец, Саба (Саар, 66), Натхо, Захави, Битон, Еини.

Предупреждения: Тоберс (19), Карашаускс (64), Перец (89).

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 3 3 0 0 4-0 9 2 ИЗРАИЛЬ 3 2 1 0 8-3 7 3 МАКЕДОНИЯ 3 1 1 1 4-3 4 4 АВСТРИЯ 3 1 0 2 3-5 3 5 СЛОВЕНИЯ 3 0 2 1 2-3 2 6 ЛАТВИЯ 3 0 0 3 1-8 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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