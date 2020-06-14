Известного вратаря с поля увезли на скорой: страшный перелом в матче с экс-капитаном "Динамо"

Травма, полученная голкипером "Галатасарая" Муслерой в поединке против киевлян, может стоить ему карьеры

Знаменитый вратарь стамбульского "Галатасарая" уругваец Фернандо Муслера получил тяжелейшую травму в выездном матче 27-го тура чемпионата Турции против "Ризеспора", за который в этом поединке играли бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк и еще один киевлянин Денис Гармаш. На 15-й минуте встречи чешский форвард хозяев Милан Шкода, пытаясь забить гол, жестко влетел в ноги Муслеры, что может сломать карьеру последнего.

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В результате столкновения с нападающим "Ризеспора" 33-летний вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера получил двойной перелом – костей голени и малоберцовой кости правой ноги. Уругвайца, который становился победителем Кубка Америки-2011, на носилках вынесли с поля и немедленно госпитализировали.

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Отметим, что голкипер "Галатасарая" получил травму при счете 0:0. После того, как его унесли с поля, игра продолжилась. "Галатасарай", пропустив в оставшееся время два мяча, проиграл "Ризеспору" Морозюка и Гармаша – 0:2.

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