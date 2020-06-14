"Швы будем снимать через 7-10 дней: врач рассказал о жуткой травме капитана "Динамо"

Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун раскрыл подробности травмы капитана команды Сергея Сидорчука, полученной в матче 26-го тура чемпионата Украины против луганской Зари (3:1) после столкновения с Ловро Цвеком на 79-й минуте.

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Удар был настолько сильным, что сломался щиток на ноге динамовца, а сам получил равную рану. Покинуть поле Сидорчук смог только с помощью партнеров, которые вынесли его на руках. После использования системы VAR главный арбитр встречи Николай Балакин показал хорвату красную карточку.

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Сидорчук, травма в матче "Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"У Сергея глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов. Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней. Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы", – рассказал Андрей Шморгун.

Ранее было официально объявлено, что"Шахтер" потерял ведущего бразильца до конца года. У 30-летнего Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Смотрите, как сам Сергей Сидорчук зарабатывал красную карточку:

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