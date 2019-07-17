Известный английский тренер возглавил "Ньюкасл"

58-летний Стив Брюс задержится в клубе на три года

"Ньюкасл" объявил о назначении Стива Брюса новым главным тренером. Английский тренер поставил подпись под трехлетним контрактом с "сороками", который рассчитан до июня 2022 года. На этом посту 58-летний специалист сменил Рафаэля Бентиса, решившего не продолжать сотрудничество с клубом и отправившегося в Китай.

"Я очень рад и невероятно горд стать главным тренером „Ньюкасла". Это клуб моего детства и моего отца. Перед нами стоят большие задачи, но я и мои помощники готовы к этому", - сказал Брюс.

Стив Брюс ранее работал в "Бирмингеме", "Уигане", "Сандерленде", "Халл Сити" и "Астон Вилле".

Бывший тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес работал с клубом с марта 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул ее в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

Кстати, полузащитник "МанСити" Александр Зинченко снова стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника из-за внешности.Одноклубники подшутили над схожестью украинского футболиста с партнером по команде.

А вот другой украинский футболист Андрей Ярмоленко в шутку был отправлен в лазерет до конца года. Причиной этому стал розыгрыш.

Смотрите последний матч "Ньюкасла" под руководством Бенитеса:

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