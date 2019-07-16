"Сумасшедший украинец": Ярмоленко в Лондоне окатили душем из холодильника

Фанаты "Вест Хэма" в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года

Андрей Ярмоленко. Фото: Getty Images

Одноклубники Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму", выиграв у него на спор один из розыгрышей на тренировке, жестко "наказали" украинца. Вингер, почти весь прошлый сезон пропустивший из-за травмы ахилла, был подвергнут, вероятно, самому холодному душу в своей жизни. Партнеры здорово освежили Ярмо. Когда он уселся на землю, "молотобойцы" Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини подняли холодильник с ледяной водой и вылили ее прямо на голову Андрею. Также на украинца обрушился град из бутылок. Однако, судя по улыбке на лице Ярмоленко, ему понравилось.

Болельщики "Вест Хэма" на странице клуба в Twitter принялись активно обсуждать эту ледяную историю. Один из них пошутил, написав: "Вест Хэм" вынужден сообщить о том, что следующие полгода Ярмоленко не сможет помочь команде. Причина – переохлаждение". Другие фаны "молотобойцев" комментировали увиденное в похожем духе: "Эй, вы там только не травмируйте его!", "Хорошо, что холодильник на Ярмоленко не уронили". Или: "Ох уж этот сумасшедший украинец...".

Другие поклонники "Вест Хэма", вместе с тем, отмечают, как с возвращением Ярмоленко в строй улучшилась атмосфера на тренировках команды. "Отличный командный дух!", "Эти парни мне нравятся!", "Стоило одному человеку покинуть лазарет, и команда ожила!".

Как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм" в прошлом году

Отметим, что на днях Андрей Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы. Украинец принял участие в товарищеском матче против австрийского "Альтаха" (3:2), отыграв весь второй тайм. Кстати, после австрийского сбора "молотобойцы" отправятся в турне в Китай. В прошлом сезоне украинец успел провести всего 10 матчей за лондонцев, но забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Также мы сообщали, что Ярмоленко теперь – как Шева: вингер избавился от нефартового 20-го номера в "Вест Хэме". Отныне он выступает под семеркой, которую "носил" на туманном Альбионе нынешний тренер Ярмолы в сборной Украины – Андрей Шевченко.

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