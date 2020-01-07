Украинский футбольный тренер отказал пяти российским клубам

Роман Григорчук считает, что его принципы не позволяют ему ехать на работу в Россию

Роман Григорчук. Фото ФК "Астана"

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Бывший тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, что в последнее время получал предложения возглавить российские футбольные команды. В частности "Амкар". Но его принципиальная позиция не позволила ему их принять. Последние два года украинский специалист работает с казахстанской "Астаной". В текущем розыгрыше Лиги Европы он обыграл "Манчестер Юнайтед", но из группы команда не вышла. К слову, читайте о том, что российский миллиардер хочет купить львовские "Карпаты".

Уроженец Коломыи поведал в беседе с журналистами:

"Раньше, когда я работал в Латвии, то очень хотел в чемпионат России. Признаюсь в этом, ведь считал, что в России очень сильный чемпионат. Потом прошло время, случились у нас соответствующие события, и у меня таких вариантов появилось немало. Но к тому моменту это уже было невозможно. Это моя принципиальная позиция. Предложений от топ-команд не получал. Не буду называть клубы, но как минимум пять вариантов было".

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С "Астаной" Григорчук в минувшем году выиграл чемпионат и Суперкубок Казахстана. В 2015-17 гг. он возглавлял азербайджанскую "Габалу". В Украине тренер работал с "Черноморцем" с 2010 по 2014 год. В сезоне 2013/14 вывел одесситов в плей-офф Лиги Европы, где уступил в 1/16 финала.

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