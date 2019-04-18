К 80-летию со дня рождения Валерия Лобановского выпустили именную почтовую марку
На торжественной церемонии присутствовали дочь мэтра и его воспитанники
По случаю 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского Укрпочта выпустила марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. В торжественной церемонии в Доме Футбола приняли участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, легенды украинского футбола Игорь Беланов, Алексей Михайличенко и Владимир Бессонов, а также дочь знаменитого тренера Светлана Лобановская и генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.
"Эта марка – лишь маленькая часть благодарности метру, – сказал министр. – Валерий Лобановский изменил не только футбольную Украину. Здесь присутствуют его воспитанники – Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов. Хочу пожелать вам здоровья и большого воодушевления, потому что ваш опыт, который вы передаете молодежи – это наше будущее ".
Марку "Валерий Лобановский. 1939-2002 "было выпущено тиражом 130 тыс. Экземпляров, ее стоимость составляет 8 грн, а автором дизайна выступил Василий Василенко.
Напомним, что Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола. На первое место France Football поставил голландца Ринуса Михелса.
Как сообщалось ранее, в Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского.
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