Динамо Загреб – Шахтер: онлайн дуэли на "Максимире", где может определиться вторая команда группы C

Гол Коноплянки / Фото: Reuters

6 ноября в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с загребским "Динамо". Две недели назад в Харькове соперники в нервном и напряженном сражении подписали мир – 2:2. У команд сейчас по четыре очка, и только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей хорваты идут вторыми, а украинский клуб – третьим. Вполне вероятно, что тот, кто выгрызет победу в Загребе на "Максимире", и выйдет вслед за "МанСити" в 1/8 Лиги чемпионов. В Украине матч покажет Футбол 2, начало в 21:55.

ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТЕР 0:0

Рефери. Игру чемпионов Украины и Хорватии рассудит немецкая судейская бригада во главе с Феликсом Брыхом. Брых трижды пересекался с дончанами, последний раз – восемь лет назад, когда "Шахтер" проиграл "Порту" (1:2) в Лиге чемпионов 2011/2012, а немец показал красные карточки Ярославу Ракицкому и Дмитрию Чигринскому. До этого при Феликсе "горняки" обыграли "Марсель" (2:0) в чемпионском сезоне Кубка УЕФА 2008/2009 и через год одолели дома "Брагу" (2:0) в Лиге чемпионов.

Кадры. Субботний матч с "Карпатами" (3:0) из-за повреждений разной степени тяжести пропустили Исмаили, Марлос, Сергей Кривцов и Евгений Коноплянка. Манор Соломон был заменен в начале второго тайма из-за повреждения задней поверхности бедра. Капитан "Динамо" Ариян Адеми в октябре две недели не играл из-за травмы голеностопа, а затем получил повторное повреждение в матче с "Шахтером".

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Самый опасный у хорватов Мирослав Оршич, забивший 13 голов в 19 матчах этого сезона. У дончан Жуниор Мораес в 18 встречах отметился 12 раз и сделал пять результативных передач.

"Горняки" – ТОП-претенденты на второе место в группе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Реклама

Мнение букмекеров. Аналитики контор в этом поединке пока на стороне "Динамо", принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,2. Но и у "Шахтера" велики шансы на успех – 3,1. Самая маловероятная здесь ничья – 3,5. Хотя на счет 1:1 самый низкий коэффициент – 5,8.

Очные встречи и факты. До поединка в третьем туре нынешнего розыгрыша ЛЧ "Динамо" и "Шахтер" соперничали в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2008/09, когда горняки выиграли оба матча. Встреча в Донецке завершилась со счетом 2:0, а в Загребе гости победили 3:1. Хорват Дарио Срна, работающий в тренерском штабе "Шахтера", забил первый гол в этом противостоянии, а в воротах горняков в обоих матчах стоял Андрей Пятов.

Пенальти в ворота "Шахтера" / Фото: Reuters В тренде Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины

"Динамо" не проигрывает дома в девяти еврокубковых матчах подряд. В последний раз загребцы уступили на своем поле "Янг Бойз" в ответном матче раунда плей-офф прошлой Лиги чемпионов. Это единственное домашнее поражение хорватов в 14 последних матчах – 10 побед и три ничьи. Но "Динамо" еще никогда не обыгрывало в еврокубках клубы из чемпионата Украины. Загребцы потерпели от них четыре поражения в пяти домашних встречах. Единственное исключение – ничья 1:1 с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов-2012/13.

/ Фото: Reuters Реклама

В свою очередь "Шахтера" в последнее время нечасто побеждает на выезде – всего две победы в последних 10 матчах Лиги чемпионов – по четыре ничьи и поражения. А на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "горняки" набрали на выезде четыре очка. Победа над "Аталантой" стала для "Шахтера" третьей в 13 последних матчах основной сетки Лиги чемпионов.

Смотрите обзор поединка между "Шахтером" и загребским "Динамо" в Харькове – 2:2

Последние результаты. Надо сказать, что в последних пяти матчах загребское "Динамо" было более успешно, потеряв очки лишь в одном поединке – как раз с дончанами в Харькове. В последнем туре чемпионата загребцы минимально 1:0 переиграли "Интер Запрешич" и лидируют в таблице. А вот у "Шахтера" в пяти последних встречах две ничьих, две победы и одно поражение от "Динамо" в Кубке Украины. И эта болезненная осечка, которая не позволит "горнякам" побороться за второй трофей в сезоне, возможно, будет еще больше подстегивать их в загребском поединке. Тем более, что в победном матче с "Карпатами" (3:0) Луиш Каштру дал отдохнуть ряду ведущих игроков. В чемпионате "горняки" лидируют с 34 очками и остаются единственной командой, которая идет без поражений.

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