Как дела у Ярмоленко и Зинченко: в трех английских клубах обнаружили шесть зараженных коронавирусом

Премьер-лига сообщила, что 17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников клубов чемпионата Англии прошли тестирование на коронавирус. Среди всех тестов зафиксировано шесть позитивных результатов в трех клубах. Клубы, где обнаружены заразившиеся вирусом, не называют, но напомним, что в Англии выступают два украинца – за "Манчестер Сити" играет Александр Зинченко, а в "Вест Хэме" выступает Андрей Ярмоленко.

Сообщается, что игроки и сотрудники, сдавшие позитивные тесты, будут изолированы на протяжении семи дней.

Несмотря на это, руководство Премьер-лиги разрешило клубам проводить групповые тренировки. По единогласному решению руководства лиги после полудня 19 мая клубы могут организовывать занятия, но только малыми группами.

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