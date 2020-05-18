Обидчика "Динамо", переболевшего COVID, арестовали в четыре утра после скандального интима

19-летний нападающий лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован правоохранительными органами за нарушение карантина, сообщает The Sun. Футболист в своем пентхаусе встречался с моделью, с которой он познакомился в интернете. Арест произошел в четыре часа утра после того, как девушка вызвала скорую помощь и полицию. Напомним, ранее Хадсон-Одои заявил, что вылечился от COVID-19.

По данным британских СМИ, встрече Каллума Хадсона-Одои с моделью в его лондонском доме предшествовала переписка, во время которой молодые люди обменялись сообщениями соблазняющего характера. Футболист прислал за девушкой машину, в которой ей устроили прогулку по городу. После чего модель доставили домой к 19-летнему форварду "Челси". Якобы Каллум просил ее непременно прибыть в "обтягивающем нижнем белье".

Но что-то пошло не так. И под утро девушка вызвала медиков и полицию. Причина вызова, впрочем, пока что не называется.

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Каллум Хадсон-Одои / Фото: Getty Images

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Напомним, в середине марта Хадсон-Одои похвастался, что сумел победить коронавирус за считанные дни. "Я изолировал себя от людей, следовал рекомендациям врачей и вылечился. Берегите себя", – написал у себя в Instagram футболист.

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Добавим, что прошлой весной Хадсон-Одои забил два мяча в противостоянии с "Динамо", которое завершилось суммарным поражением киевлян от "Челси" со счетом 0:8.

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