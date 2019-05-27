Как "Динамо" пробиться в Лигу чемпионов: названы потенциальные соперники

Киевляне стартуют с третьего квалификационного раунда и будут сеяными

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Определились потенциальные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Вице-чемпион Украины стартует с третьего раунда "Пути представителей лиг". Во всех квалификационных раундах киевляне будут в числе сеяных, благодаря высокому клубному коэффициенту. По этому показателю они уступают только "Порту". Ранее мы писали, что определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов.

Второй квалификационной раунд "Пути представителей лиг" (23 и 30 июля):

Сеяные Несеяные Команда Коэффициент Команда Коэффициент "Базель" (Швейцария)

"Олимпиакос" (Греция)

ПСВ (Голландия) 54.500

44.000

37.000 "Виктория" (Чехия)

"Истанбул" (Турция)

ЛАСК (Австрия) 33.000

10.500

6.250

В случае выхода в третий раунд "Базель" войдет в число сеянных, где его будут ждать "Порту", "Динамо" и "Лион". Но французы могут автоматом получить путевку в групповой этап, если "Челси" выиграет Лигу Европы. В этом случае сетка может немного скорректироваться, но не существенно.

Третий квалификационной раунд "Пути представителей лиг" (6-7 и 13 августа)

Сеяные Несеяные Команда Коэффициент Команда Коэффициент "Порту" (Португалия)

"Динамо" (Украина)

"Лион" (Франция)**

"Базель" (Швейцария)* 93.000

65.000

61.500

54.500 "Олимпиакос" (Греция)*

"Брюгге" (Бельгия)

ПСВ (Голландия)*

"Краснодар" (Россия) 44.000

39.500

37.000

34.500

* Если преодолеют предыдущий раунд

** Может получить прямую путевку в групповой этап, если "Челси" выиграет Лигу Европы

Отметим, что "Динамо" точно не сыграет с российским "Краснодаром", так как УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

Раунд плей-офф "Пути представителей лиг" (20-21 и 27-28 августа)

В раунде плей-офф сойдутся четыре лучшие команды по итогам предыдущего раунда. На этой стадии снова будет применяться жеребьевка с учетом клубного коэффициента, поэтому "Динамо" будет сеяным, если сумеет преодолеть третий раунд. Это же касается и "Порту". Матчи решающего раунда пройдут 20-21 августа и 27-28 августа, а на следующий день состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что украинский струнный квартет выступит перед началом финала Лиги чемпионов. Девушки представят специальную версию культового гимна Лиги чемпионов.

"Динамо" обыграло "Львов" в 31-м туре чемпионата Украины:

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