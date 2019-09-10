Как Германия вышла в лидеры: обзор матча с Северной Ирландией

В группе С отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года произошла смена лидера. Сборная Германии обошла Северную Ирландию за счет личных встреч. Команды встречались в Белфасте и немцы добыли победу, забив два гола после перерыва.
Автором первого гола встречи стал защитник Марцель Хальстенберг, который хлестким ударом слета попал в дальний угол. А в компенсированное время Серж Гнабри с острого угла пробил мимо вратаря.
Северная Ирландия – Германия – 0:2
Голы: Хальстенберг (48), Гнабри (90+2)
Обзор матча Северная Ирландия – Германия:
Турнирное положение:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕРМАНИЯ
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|2
|С.ИРЛАНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|7-4
|12
|3
|ГОЛЛАНДИЯ
|4
|3
|0
|1
|14-5
|9
|4
|БЕЛАРУСЬ
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|5
|ЭСТОНИЯ
|5
|0
|0
|5
|2-18
|0
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