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Как Германия вышла в лидеры: обзор матча с Северной Ирландией

10 сентября, 10:12

Немцы в гостях одолели североирландцев и обошли их в турнирной таблице

Гнабри празднует гол

Гнабри празднует гол / Фото: AFP

В группе С отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года произошла смена лидера. Сборная Германии обошла Северную Ирландию за счет личных встреч. Команды встречались в Белфасте и немцы добыли победу, забив два гола после перерыва.

Автором первого гола встречи стал защитник Марцель Хальстенберг, который хлестким ударом слета попал в дальний угол. А в компенсированное время Серж Гнабри с острого угла пробил мимо вратаря.

Северная Ирландия – Германия – 0:2
Голы: Хальстенберг (48), Гнабри (90+2)

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Обзор матча Северная Ирландия – Германия:

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Турнирное положение:

N

 Команды

ИВНПМО
1  ГЕРМАНИЯ540117-612
2  С.ИРЛАНДИЯ54017-412
3  ГОЛЛАНДИЯ430114-59
4  БЕЛАРУСЬ51043-103
5  ЭСТОНИЯ50052-180

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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Источник: Сегодня|Спорт

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