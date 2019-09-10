Как Германия вышла в лидеры: обзор матча с Северной Ирландией

Немцы в гостях одолели североирландцев и обошли их в турнирной таблице

Гнабри празднует гол / Фото: AFP

В группе С отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года произошла смена лидера. Сборная Германии обошла Северную Ирландию за счет личных встреч. Команды встречались в Белфасте и немцы добыли победу, забив два гола после перерыва.

Автором первого гола встречи стал защитник Марцель Хальстенберг, который хлестким ударом слета попал в дальний угол. А в компенсированное время Серж Гнабри с острого угла пробил мимо вратаря.

Северная Ирландия – Германия – 0:2

Голы: Хальстенберг (48), Гнабри (90+2)

Реклама

Обзор матча Северная Ирландия – Германия:

В тренде Лето не пускает осень в Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды

Турнирное положение:

N Команды И В Н П М О 1 ГЕРМАНИЯ 5 4 0 1 17-6 12 2 С.ИРЛАНДИЯ 5 4 0 1 7-4 12 3 ГОЛЛАНДИЯ 4 3 0 1 14-5 9 4 БЕЛАРУСЬ 5 1 0 4 3-10 3 5 ЭСТОНИЯ 5 0 0 5 2-18 0

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама