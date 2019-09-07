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Шевченко после рекордных 3:0: "Сегодня важнее было освобождение наших военнопленных"

7 сентября, 21:52

Добыв победу в Вильнюсе, главный тренер сборной Украины сделал нефутбольное заявление

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы украинцев над Литвой со счетом 3:0 заявил, что сегодня не этот матч был самым главным для нашей страны.

"Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины поддержать команду в Вильнюс. Хоть и небольшой стадион, но, думаю, очень много болельщиков приехало. Спасибо за такую поддержку, – отметил после выигрыша у литовцев Андрей Шевченко, после чего добавил. – Второе, наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".

Как мы писали ранее, стал известен исторический статус победы сборной Украины для Шевченко. Выигрыш в Вильнюсе оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

В свою очередь, Ярмоленко назвал справедливой победу Украины над Литвой. "Сегодня мы заслужили выиграть с таким счетом", – отметил по окончании поединка футболист "Вест Хэма".

Смотрите, как Украина громила Литву

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: ua.tribuna.com

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