Как "Ливерпуль" сломил сопротивление "Вулверхэмптона": видео гола, обзор матча чемпионата Англии

Сенегалец Мане принес "Ливеру" победу над "Вулвз" / Фото: Reuters

В минувшие выходные в чемпионате Англии состоялся 20-й тур Премьер-лиги. В одном из матчей воскресенья, как мы писали, "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" на своем поле со скромным счетом 1:0. Единственный мяч на "Энфилде" забил сенегальский форвард хозяев Садио Мане. Случилось это на 44-й минуте.

В добавленное к первому тайму время "Вулверхэмптон" все же отправил мяч в ворота подопечных немецкого специалиста Юргена Клоппа. Однако "Ливерпулю" помогли родные стены и система VAR. Автор взятия ворот, 19-летний португальский вингер Педру Нету, оказался в офсайде. Для того, чтобы его зафиксировать, арбитрам пришлось прибегнуть к просмотру эпизода с помощью видеосистемы.

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На последних минутах "Ливерпуль" отстоял добытое минимальное преимущество и продолжил уверенно лидировать в Премьер-лиге. "Вулверхэмптон" остался на седьмом месте.

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