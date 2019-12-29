"Ливерпуль" едва обыграл "Вулверхэмптон", за что должен благодарить VAR

Садио Мане забил "Вулверхэмптону" единственный мяч / Фото: Reuters

Лидер чемпионата Англии по футболу продолжает держать фантастический темп. В воскресенье "Ливерпуль" добыл 18-ю победу в 19 матчах Премьер-лиги. Хотя очередной успех к команде Юргена Клоппа, над "Вулверхэмптоном", обыгравшим, кстати, позавчера "Манчестер Сити", пришел непросто. Читайте, как сегодня "Челси" обыграл "Арсенал" в лондонском дерби.

Хозяева ожидаемо владели преимуществом, которое воплотили в забитый мяч перед самым перерывом. Сенегальский форвард Садио Мане на 44-й минуте вышел на свидание с португальским вратарем "Вулвз" Руем Патрисиу и уверенно его переиграл – 1:0. К слову, Мане признали лучшим игроком ноября в Премьер-лиге.

Но уже в добавленное к первому тайму время "Вулверхэмптон" едва не отыгрался. Точнее, гости забили мяч, но автор гола Педру Нету оказался в положении "вне игры". Это судьи определили после просмотра эпизода с помощью системы VAR.

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Во втором тайме "волки" пытались сравнять счет, имели парочку убойных моментов, атаковали до самого финального свистка, но все же не забили. "Ливерпуль" набрал 55 очков и опережает "Лестер" на 13 пунктов, имея игру в запасе. "Вулверхэмптон" остался на седьмом месте.

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