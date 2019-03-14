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Как Месси разбил своих тезок: обзор матча "Барселона" – "Лион"

Сегодня, 00:55

На счету Лионеля – пижонский пенальти, гол с игры и две результативные передачи

Лионель прибил "Лион"
Лионель прибил "Лион". Фото: AFP
Как Месси разбил своих тезок: обзор матча "Барселона" – "Лион" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/989/fb2/5c8989fb2e72e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/989/fb2/5c8989fb2e72e.png Футбол На счету Лионеля - пижонский пенальти, гол с игры и две результативные передачи

Ну вот, 10-матчевой беспроигрышной серии "Лиона" в Лиге чемпионов – как ни бывало! "Барселона", после нулевой ничьей в гостевой встрече, дома разгромила французский клуб со счетом 5:1 (Месси, 18 пен, Коутиньо, 31, Месси, 78, Пике, 81, Дембеле, 86 - Тусар, 58). Таким образом каталонский клуб уверенно вышел в 1/4 финала ЛЧ – уже в 12-й раз в своей истории.

ОБЗОР МАТЧА "БАРСЕЛОНА" – "ЛИОН" (5:1)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

ВТОРОЙ ТАЙМ

Героем матча стал тезка "Лиона" – Лионель Месси, записавший на свой счет, помимо двух голов, еще две результативные передачи. Кстати, открыл счет футболист по прозвищу Блоха издевательской паненкой с пенальти. Таким образом в активе аргентинца в нынешнем сезоне стало 36 забитых мячей. Феноменальная стабильность – "35 плюс" Месси забивает уже 11 сезонов кряду!

В 1/4 Лиги чемпионов "Барселона" будет единственным представителем Испании. Напомним, ранее турнир с треском покинули "Реал", деклассированный "Аяксом", и "Атлетико", разбитый в пух и прах "Ювентусом".

До стадии четвертьфиналов, жеребьевка которых состоится 15 марта, добрались сразу четыре клуба Англии – "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Такое произошло впервые с сезона-2008/09. Кстати, ту Лигу чемпионов выиграла..."Барселона", одолевшая в финале "МЮ".

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Лионель Месси, Лион Франция

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Сегодня|Спорт

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