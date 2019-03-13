Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала
В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу
В среду, 13 марта, состоялись последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом определились все участники 1/4 финала турнира. Половину из них составили клубы из Англии.
Все результаты 1/8 Лиги чемпионов
- ЛИОН (Франция) – БАРСЕЛОНА (Испания) – 0:0, 1:5
- ЛИВЕРПУЛЬ (Англия) – БАВАРИЯ (Германия) – 0:0, 3:1
- АТЛЕТИКО (Испания) – ЮВЕНТУС (Италия) – 2:0, 0:3
- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:2, 3:1
- ТОТТЕНХЭМ (Англия) – БОРУССИЯ Д (Германия) – 3:0, 1:0
- ШАЛЬКЕ (Германия) – МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) – 2:3, 0:7
- АЯКС (Голландия) – РЕАЛ МАДРИД (Испания) – 1:2, 4:1
- РОМА (Италия) – ПОРТУ (Португалия) – 2:1, 1:3
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА состоится в пятницу, 15 марта, в Ньоне. Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- "Аякс" (Голландия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Порту" (Португалия)
- "Тоттенхэм" (Англия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Ювентус" (Италия)
- "Барселона" (Испания)
- "Ливерпуль" (Англия)
РЕГЛАМЕНТ. Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Напомним, финал ЛЧ состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде – клубной арене "Атлетико", накануне ставшего жертвой Криштиану Роналду и его "Ювентуса".
Как сообщалось ранее, забив три мяча в ворота "Атлетико", Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера".
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