Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

"Барса" вышла в 1/4 ЛЧ, разгромив "Лион". Фото: AFP

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/97c/350/5c897c35047c5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/97c/350/5c897c35047c5.png 2019-03-13T23:56:15+02:00 Футбол В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала - в пятницу

В среду, 13 марта, состоялись последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом определились все участники 1/4 финала турнира. Половину из них составили клубы из Англии.

Все результаты 1/8 Лиги чемпионов

ЛИОН (Франция) – БАРСЕЛОНА (Испания ) – 0:0, 1:5

) – 0:0, 1:5 ЛИВЕРПУЛЬ (Англия) – БАВАРИЯ (Германия) – 0:0, 3:1

– БАВАРИЯ (Германия) – 0:0, 3:1 АТЛЕТИКО (Испания) – ЮВЕНТУС (Италия) – 2:0, 0:3

– 2:0, 0:3 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:2, 3:1

– ПСЖ (Франция) – 0:2, 3:1 ТОТТЕНХЭМ (Англия) – БОРУССИЯ Д (Германия) – 3:0, 1:0

– БОРУССИЯ Д (Германия) – 3:0, 1:0 ШАЛЬКЕ (Германия) – МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) – 2:3, 0:7

– 2:3, 0:7 АЯКС (Голландия) – РЕАЛ МАДРИД (Испания) – 1:2, 4:1

– РЕАЛ МАДРИД (Испания) – 1:2, 4:1 РОМА (Италия) – ПОРТУ (Португалия) – 2:1, 1:3

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА состоится в пятницу, 15 марта, в Ньоне. Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аякс" (Голландия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия)



РЕГЛАМЕНТ. Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Напомним, финал ЛЧ состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде – клубной арене "Атлетико", накануне ставшего жертвой Криштиану Роналду и его "Ювентуса".

Как сообщалось ранее, забив три мяча в ворота "Атлетико", Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера".

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