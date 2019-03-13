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Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

Вчера, 23:56

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

"Барса" вышла в 1/4 ЛЧ, разгромив "Лион"
"Барса" вышла в 1/4 ЛЧ, разгромив "Лион". Фото: AFP
Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/97c/350/5c897c35047c5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/97c/350/5c897c35047c5.png Футбол В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала - в пятницу

В среду, 13 марта, состоялись последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом определились все участники 1/4 финала турнира. Половину из них составили клубы из Англии.

Все результаты 1/8 Лиги чемпионов 

  • ЛИОН (Франция) – БАРСЕЛОНА (Испания) – 0:0, 1:5
  • ЛИВЕРПУЛЬ (Англия) – БАВАРИЯ (Германия) – 0:0, 3:1
  • АТЛЕТИКО (Испания) – ЮВЕНТУС (Италия) – 2:0, 0:3
  • МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:2, 3:1
  • ТОТТЕНХЭМ (Англия) – БОРУССИЯ Д (Германия) – 3:0, 1:0
  • ШАЛЬКЕ (Германия) – МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) – 2:3, 0:7
  • АЯКС (Голландия) – РЕАЛ МАДРИД (Испания) – 1:2, 4:1
  • РОМА (Италия) – ПОРТУ (Португалия) – 2:1, 1:3

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА состоится в пятницу, 15 марта, в Ньоне. Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов

  • "Аякс" (Голландия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Порту" (Португалия)
  • "Тоттенхэм" (Англия)
  • "Манчестер Сити" (Англия) 
  • "Ювентус" (Италия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Ливерпуль" (Англия)


РЕГЛАМЕНТ. Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Напомним, финал ЛЧ состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде – клубной арене "Атлетико", накануне ставшего жертвой Криштиану Роналду и его "Ювентуса".

Как сообщалось ранее, забив три мяча в ворота "Атлетико", Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера".

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Сегодня|Спорт

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