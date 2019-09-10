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Как молодежка громила Мальту в отборе на Евро-2021

10 сентября, 21:00

Наша молодежка обыграла сверстников со счетов 4:0

Сборная Украины U-21

Сборная Украины U-21 / Фото: ФФУ

В Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

Украина U-21 – Мальта U-21 – 4:0

Голы: Топалов (17), Русин (21), Леднев (40), Цитаишвили (83).

Украина U-21: Билык, Милованов, Алибеков (Бабогло, 52), Быков, Дубинчак, Чех, Чеберко, Шапаренко (Смирный, 53), Леднев (Мудрык, 76), Топалов (Цитаишвили, 52), Русин (Кожушко, 68).

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Мальта U-21: Велла, Камилльери, Борг, Пьюлис (Зерафа, 46), Грек, Сансоне, Шоу, Шереб, Бирман (Бусуттил, 76), Танти (Фриггьери, 59), Бринкат (Элуни, 89).

Предупрежден: Шереб (38).

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Свой следующий матч отборочного цикла Евро-2021 сборная Украины U-21 проведет 10 октября на выезде с командой Румынии.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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Источник: Сегодня|Спорт

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