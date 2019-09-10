Реабилитировались: украинская молодежка разгромила Мальту в квалификации Евро-2021

Сборная Украины U-21 / Фото: ФФУ

Сборная Украины U-21 провела второй матч группового этапа квалификации Евро-2021 со сборной Мальтой. Напомним, что первый поединок команда Руслана Ротаня проиграла Финляндии.

Счет был открыт уже на 17-й минуте. Автором гола стал Дмитрий Топалов. Спустя четыре минуты форвард "Зари" Назарий Русин удвоил преимущество. Под конец первого тайма Назарий выступил в качестве ассистента для Богдана Леднева. После передачи от форварда, футболист довел счет до 3:0. Точку в матче поставил Георгий Цитаишвили. На 83-й минуте Кожушко отдал на правый фланг на хавбека, где игрок разобрался с защитниками и кипером соперника.

Напомним, что стала известна заявка сборной Украины на контрольную игру с Нигерией. В составе не будет игрока "Шахтера" – Тараса Степаненко.

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Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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