Как на дрожжах: за сутки предложение по Малиновскому выросло на 5 миллионов евро

Итальянская "Аталанта", собираясь усилиться перед ЛЧ, увеличила сумму отступных за украинца с 12 до 17 млн

Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Цена на полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который в составе "Генка" стал чемпионом Бельгии, растет как на дрожжах. Еще накануне сообщалось, что итальянская "Аталанта", по итогам прошлого сезона получившая прямую путевку в Лигу чемпионов, предлагает "Генку" 12 миллионов евро за украинца. В тот же день прозвучала уже более солидная сумма – 15 миллионов. Якобы на ней стороны готовы сойтись. Однако в воскресенье, 16 июня, заговорили уже о новой цене на Малиновского. Как сообщает итальянское издание Calciomercato, главная сенсация Серии А готова выложить за Руслана уже 17 млн евро. И похоже, это не предел. Учитывая, что полузащитником интересуются также "Наполи", "Сампдория" и даже лондонский "Арсенал", цена вполне может подняться и до 20 миллионов евро, которые поставили себе задачей выручить за украинца в "Генке".

Напомним, в сезоне 2018/19 Руслан Малиновский забил за "Генк" 16 голов и сделал 16 ассистов. Кроме того, он помог сборной Украины набрать 10 очков в 4 матчах отборочного турнира Евро-2020 и уйти на каникулы в качестве безоговорочного лидера группы.

Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии

Как сообщалось ранее, Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. "Он уже не ребенок, – сказал экс-тренера "Шахтера". – Он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский".

Также мы писали, что в Турции раскрыли сумму, которую Коноплянка заработает за три года в "Фенербахче". Украинский вингер в новом сезоне не сможет выступить в еврокубках, но получит весьма увесистую зарплату - 2,7 миллиона евро в год "чистыми".

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