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В Турции раскрыли сумму, которую Коноплянка заработает за три года в "Фенербахче"

15 июня, 18:21

Украинский вингер в новом сезоне не сможет выступить в еврокубках, но получит весьма увесистую зарплату

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Getty Images

Стало известно, сколько может заработать 29-летний полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в "Фенербахче". По информации турецкого издания Sporx, стамбульский клуб готов платить украинскому вингеру 2,7 миллиона евро в год после уплаты налогов. С учетом того, что контракт рассчитан на три года, суммарно Коноплянка пополнит свой счет на 8,1 миллиона евро. Минус для Евгения в том, что в завершившемся чемпионате Турции "Фенербахче" занял шестое место и в новом сезоне не сыграет в еврокубках. Но этот недостаток компенсируется весьма увесистой зарплатой.

Как сообщалось ранее, Коноплянка согласился перейти в команду, где ранее играли Ребров и Караваев. Сумма трансфера из "Шальке" в "Фенербахче" оценивается в 3-4 миллиона евро – украинцу оставался год по контракту с гельзенкирхенцами. В минувшем сезоне Евгений забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за "Шальке" во всех турнирах. Тогда как в недавнем матче за сборную Украины против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0.

Как известно, на днях Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики. "Евгений, кто это плавает под водой у тебя за спиной? Дельфины?" – поинтересовался у Коноплянки один из его друзей. На что другой приятель вингера отметил: "Это не дельфины – это сербы".

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Тег Евгений Коноплянка, чемпионат Турции, Фенербахче

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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