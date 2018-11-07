"Наполи" и "ПСЖ" обменялись ударами: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

После ничьей в Париже соперники разделили очки и в Неаполе

Матч четвертого тура Лиги чемпионов "Наполи" – "ПСЖ" пролетел на одном дыхании. Соперники не останавливались ни на минуту, постоянно организовывали атаки, но возникали проблемы с точностью ударов. За первый тайм футболисты "Наполи" ни разу не попали в створ при семи попытках, у футболистов "ПСЖ" вышло два попадания из пяти ударов. Один из них завершился голом.

Уже под занавес компенсированного времени первого тайма (голландец Куйперс компенсировал одну минуту) у "ПСЖ" прошла атака по левому краю, которую завершил ворвавшийся в чужую штрафную площадь Бернат. Пас ему отдал Мбаппе. Формально уже началась вторая компенсированная минута, неаполитанцы протестовали, но без толку.

А после перерыва на поле вылетела группа разъяренных хозяев, которые четверть часа, не останавливаясь (откуда столько сил?), утюжили оборону "ПСЖ" и в итоге добились своего. Техническую ошибку Тьяго Силвы подкараулил Кальехон, коршуном кинулся на мяч и заработал пенальти. Инсинье переиграл Буффона – 1:1.

После этого были моменты, но не было голов.

"Наполи" – "ПСЖ" – 1:1

Голы: Инсинье (62, с пенальти) – Бернат (45+2).

"Наполи": Оспина – Максимович (Хюсай, 76), Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй – Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис (Зелинский, 71) – Мертенс (Оунас, 83), Инсинье.

"ПСЖ": Буффон – Маркиньос, Тьяго Силва, Керер (Чупо-Мотинг, 90+2) – Менье (Кимпембе, 73), Дракслер, Верратти, Бернат – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Кавани, 77).

В группе плотность в турнирной таблице, учитывая сенсационное поражение "Ливерпуля" в Белграде, стала невероятно высокой: "Наполи" – 6 очков, "Ливерпуль" – 6, "ПСЖ" – 5, "Црвена Звезда" – 4.

Следующий тур 28 ноября принесет такие поединки: "ПСЖ" – "Ливерпуль" и "Наполи" – "Црвена Звезда".

Ранее мы писали, что "Црвена Звезда" может озолотить верных ей болельщиков. Коэффициент на победу белградцев над "Ливерпулем" просто зашкаливал.