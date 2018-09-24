Как прошли выходные в чемпионате Украины: ротация "горняков" и новый нападающий у "Динамо"

После тяжелейшего поединка ЛЧ с "Хоффенхаймом" в середине недели Паулу Фонсека пошел на ожидаемую ротацию, выпустив в старте против "Черноморца" сразу пятерых новых игроков – Шевченко, Кривцова, Матвиенко, Майкона и Фернандо. Для первого из них это был дебютный матч за "горняков", который прошел как праздник – за всю игру одесситы не нанесли ни одного удара в створ ворот "оранжево-черных". Казалось, все мысли "моряков" в этой встрече были о том, как бы сохранить в неприкосновенности свои владения. "Черноморец" почти час мужественно держал оборону, хотя "Шахтер" и в экспериментальном составе создавал отличные моменты: Фернандо не реализовал выход один на один, Литовченко перевел в штангу удар Тайсона со штрафного и среагировал на выстрел Исмаили в ближний угол. Было очевидно, что игра идет до первого забитого гола. Так и случилось.

Вскоре после начала второй половины Мораес замкнул дальнюю штангу при подаче углового, забив свой 8-й мяч в нынешнем сезоне. И почти тут же "единичка" на табло сменилась "двоечкой". Защитник одесситов Трубочкин был первым на отскоке, после удара Фернандо в штангу, но, пытаясь выбить мяч за лицевую линию, закатил его в свои ворота. Крупную победу подопечные Паулу Фонсеки оформили благодаря комбинации Мораес – Тайсон. Форвард добавил к голу ассист: убрал защитника на левом фланге и навесил точно на голову партнеру, капитану "горняков" оставалось лишь элегантно кивнуть мимо голкипера. 3:0 – "Шахтер" даже с ротацией состава не оставил "морякам" шансов, увеличив свою победную серию до шести матчей.



ПРОРВАЛО. "Динамовцы" прервали свою неудачную серию, которая длилась больше месяца. После шести матчей без побед была повержена "Десна" – 4:0. Несмотря на разгромный счет, дебютант УПЛ мог перевернуть игру, попади при счете 1:0 Безбородько не в штангу, а в створ. Но киевлянам в том эпизоде повезло, после чего они полностью деклассировали соперника, впервые в сезоне забив больше одного мяча. Наставник хозяев Александр Хацкевич удивил с составом, вернее с футболистом на острие атаки. Впервые он попробовал Беньямина Вербича в роли центрфорварда. И получилось, стоит признать, неплохо. Словенец и сам забил, и партнерам ассистировал. После поединка сказал: "Мне нравится играть нападающего". Хацкевич же признался, что хотел попробовать Вербича в атаке еще раньше. "Смелости не хватило, – сказал белорус на послематчевой пресс-конференции и добавил, – он ведь играл на этой позиции в "Копенгагене".

Лучшим в составе "Динамо" в этот день можно назвать Виктора Цыганкова. Он, кстати, действовал на этот раз слева, отдав на откуп правую бровку Николаю Морозюку. Именно от него исходила наибольшая острота, а его результативный удар поставил точку в матче, при этом он записал на свой счет еще два ассиста. В первом тайме Цыганкову сильно рассекли бровь, но Виктор доиграл до конца, и после матча ему наложили на рану швы.

Главный тренер "Десны" после игры признал, что соперника прорвало: "Первый тайм мы сыграли достойно, выглядели дисциплинированно. При счете 0:0 у нас был шанс, но потом пропустили необязательный гол в раздевалку. Во втором у нас была возможность сравнять счет, однако после второго мяча "Динамо" поймало кураж. Его, можно сказать, прорвало. Как в старые добрые времена, киевляне загнали нас на бессарабские ворота".

Раванелли уходит, "Ворскла" – в топ-4

Сказка "Александрии", похоже, заканчивается – второе подряд сухое поражение, на этот раз от "Мариуполя" (0:1). Пропустив в самом дебюте от Фомина, подопечные Владимира Шарана не нашли ответа, хотя в концовке супермоменты запороли Бондаренко и Банада. Александрийцы дали "Динамо" шанс выйти на второе место в таблице, а своему наставнику повод заявить: "Сегодня я не узнал команду. Это была не та "Александрия", которую мы видели в предыдущих турах". Причиной происходящему Шаран назван отсутствие полноценной замены травмированным игрокам и анонсировал появление в команде экс-сборника Дмитрия Гречишкина, призванного усилить опорную зону.

"Карпаты" без дисквалифицированного Карраскаля не смогли победить во львовском дерби (1:1), оставшись в турнирной таблице позади земляков-"горожан". Очко "Львову" вновь принес бразилец Бруно, увеличивший свою забивную серию уже до четырех матчей кряду.

Очередное поражение киевского "Арсенала" – от "Олимпика" (1:3) – переполнило чашу терпения коуча "канониров" Фабрицио Раванелли. Сразу после матча итальянец объявил об отставке, выдав эмоциональный спич: "В последнее время реальность стала для меня нестерпимой. Многие обещания, которые звучали, так и не были выполнены. Президент ни разу не посетил базу клуба, не понимал, в каких условиях приходилось работать. Каждый день игроки мне жаловались на невыплату зарплаты. Не собираюсь ставить экономический интерес выше профессионального". "Я удержал Фабрицио раз, два, три — последнюю неделю каждый день с ним разговаривал. Но насильно мил не будешь, — сказал "Сегодня" гендир "Арсенала" Александр Москаленко. — У него было какое-то недопонимание с президентом, но с моей стороны доверие к нему было полным, и он бы остался работать в клубе, несмотря на неудовлетворительные результаты. Видели бы вы, какая атмосфера была в раздевалке, когда Фабрицио объявил о своем решении. Игроки плакали, как будто отца теряют. Для меня это было очередным подтверждением, что Раванелли не только большой профессионал, но и человек с большой буквы. Но в воскресенье в 5:20 он улетел в домой. Да, в контракте были предусмотрены санкции в случае одностороннего расторжения одной из сторон. Но у нас были хорошие доверительные отношения, поэтому мы пошли навстречу Фабрицио: просто пожали на прощание друг другу руки, обнялись и не говорили ни о каких компенсациях".

"Ворскла" после поездки в Лондон, где красиво проиграла "Арсеналу" в Лиге Европы, вытянула матч с "Зарей" (2:1). Успех пришел в концовке, на 90-й минуте. Причем победному голу предшествовал незабитый пенальти — Шарпар не смог переиграть Махарадзе. Зато это удалось Прийме: сначала он первым поздравил своего голкипера с выигранной дуэлью, а сразу после этого коленом срезал мяч прямо в "девять". Полтавчане поднимаются на четвертое место.