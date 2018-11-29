Как "ПСЖ" обыграл финалиста Лиги чемпионов: обзор матча с "Ливерпулем"

Сегодня, 09:42

Французский клуб обошел англичан в турнирной таблице

Бернат открыл счет. Фото AFP
Бернат открыл счет. Фото AFP

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ливерпуль" – 2:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Ливерпуль". У победителей голами отличились Бернат и Неймар, за гостей забил Милнер. Эта победа вывела "ПСЖ" на второе место в группе. И если французский клуб в последнем туре обыграет в гостях "Црвену Звезду", то гарантированно выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. А "Ливерпуль" поборется за вторую путевку с "Наполи".

"ПСЖ" – "Ливерпуль" – 2:1
Голы: Бернат (13), Неймар (37) – Милнер (45+1, пен.)

Турнирное положение в группе С:

NКомандаИВНПМО
1   НАПОЛИ 5 2 3 0 7-4 9
2   ПСЖ 5 2 2 1 13-8 8
3   ЛИВЕРПУЛЬ 5 2 0 3 8-7 6
4   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 5 1 1 3 4-13 4

11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "Пари Сен-Жермен"

Обзор матча "ПСЖ" – "Ливерпуль": 

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
футбол, Лига чемпионов, Пари Сен-Жермен, видео голов, Ливерпуль

Вы сейчас просматриваете новость "Как "ПСЖ" обыграл финалиста Лиги чемпионов: обзор матча с "Ливерпулем"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...