Как "ПСЖ" обыграл финалиста Лиги чемпионов: обзор матча с "Ливерпулем"

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ливерпуль" – 2:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Ливерпуль". У победителей голами отличились Бернат и Неймар, за гостей забил Милнер. Эта победа вывела "ПСЖ" на второе место в группе. И если французский клуб в последнем туре обыграет в гостях "Црвену Звезду", то гарантированно выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. А "Ливерпуль" поборется за вторую путевку с "Наполи".

"ПСЖ" – "Ливерпуль" – 2:1

Голы: Бернат (13), Неймар (37) – Милнер (45+1, пен.)

Турнирное положение в группе С:

N Команда И В Н П М О 1 НАПОЛИ НАПОЛИ 5 2 3 0 7-4 9 2 ПСЖ ПСЖ 5 2 2 1 13-8 8 3 ЛИВЕРПУЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ 5 2 0 3 8-7 6 4 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 5 1 1 3 4-13 4

11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "Пари Сен-Жермен"

Обзор матча "ПСЖ" – "Ливерпуль":

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.