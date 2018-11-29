Как "ПСЖ" обыграл финалиста Лиги чемпионов: обзор матча с "Ливерпулем"
Французский клуб обошел англичан в турнирной таблице
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ливерпуль" – 2:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Ливерпуль". У победителей голами отличились Бернат и Неймар, за гостей забил Милнер. Эта победа вывела "ПСЖ" на второе место в группе. И если французский клуб в последнем туре обыграет в гостях "Црвену Звезду", то гарантированно выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. А "Ливерпуль" поборется за вторую путевку с "Наполи".
"ПСЖ" – "Ливерпуль" – 2:1
Голы: Бернат (13), Неймар (37) – Милнер (45+1, пен.)
Турнирное положение в группе С:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НАПОЛИ
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|2
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|4
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|5
|1
|1
|3
|4-13
|4
11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "Пари Сен-Жермен"
Обзор матча "ПСЖ" – "Ливерпуль":
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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