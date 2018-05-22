Как "Реал" и "Ливерпуль" готовятся к финалу Лиги чемпионов в Киеве

Мадридский Реал и английский Ливерпуль продолжают подготовку к главному поединку сезона – финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский". "Мерсисайдцы" провели открытую тренировку на домашнем стадионе в понедельник, а сегодня двери своей базы открыл "Королевский клуб". Все, что нужно знать о финале Лиги чемпионов в Киеве.













































Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Команды провели занятие в хорошем настроении, футболисты улыбались и с удовольствием выполняли упражнения. Внимание журналистов было приковано к лидерам команд – Криштиану Роналду и Мохамеду Салаху.

Португалец в текущем евросезоне наколотил уже 15 мячей и готовится установить в Киеве рекорд – Роналду может стать первым футболистом, побеждавшим в Лиге чемпионов пять раз.

































Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Салах еще не побеждал в главном еврокубковом турнире, но проводит просто феноменальный сезон. С первого раза египтянин стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и завоевал звание лучшего игрока в Англии.

Ранее мы писали, что городским властям удалось договориться с УЕФА о демонтировании баннеров с изображением "Газпрома". Российская компания является официальным спонсором Лиги чемпионов, но ее упоминание в столице Украины вызвало бурю негодования.