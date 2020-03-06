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Как Руни сражался против некогда своего "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

6 марта, 10:32

Вадим Авдасев

Бывший форвард сборной Англии получил желтую карточку, но забить не смог

В Кубке Англии определились все четвертьфиналисты. Последними свой матч 1/8 финала вчера поздно вечером сыграли "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед". Не так давно звездный форвард "Красных дьяволов" Уэйн Руни теперь противостоял своему бывшему клубу в составе команды второго дивизиона. Ранее мы сообщали, что худшая команда Премьер-лиги, "Норвич", выбила "Тоттенхэм" Моуринью из Кубка Англии.

Особой борьбы не получилось: "МЮ" забил три "сухих" мяча и уверенно победил – 3:0. Открыл счет Люк Шоу, а затем дублем отметился нигерийский нападающий Одион Игало. Руни провел на поле все 90 минут, однако забить своей бывшей команде не сумел. Хотя однажды он мастерски исполнил штрафной удар, но Серхио Ромеро вытянул мяч из угла. Также Уэйн получил желтую карточку за то, что срубил Фреда. Смотрите видеообзор матча "Дерби" – "Манчестер Юнайтед".

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Ранее Руни дважды проигрывал "МЮ" после ухода из Манчестера в составе "Эвертона" – 0:2 и 0:4.

Читайте о жеребьевке 1/4 финала Кубка Англии. "Красные дьяволы" в следующем раунде встретятся с "Норвичем". В других парах сойдутся "Ньюкасл" – "МанСити", "Лестер" – "Челси", "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал". Как видим, в строю остались только команды Премьер-лиги.

Смотрите, как "МЮ" разгромил бельгийский "Брюгге" в Лиге Европы в Англии

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футбол обзор видео голов Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Кубок Англии Дерби Каунти

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