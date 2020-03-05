Кубок Англии "прожеребили": Зинченко попал в 1/4 финала на "сорок"

Продолжать защиту прошлогоднего титула "Манчестер Сити" будет в противостоянии с "Ньюкаслом"

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии, по итогам которой своего следующего соперника узнала и команда украинца Александра Зинченко. Напомним, в предыдущей стадии турнира "Манчестер Сити" одолел "Шеффилд Уэнсдей" 1:0.

Согласно результатам жеребьевки, в четвертьфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "сороками", как называют "Ньюкасл Юнайтед". Кроме того, на данном этапе "Шеффилд Юнайтед" примет лондонский "Арсенал", "Лестер" встретится дома с "Челси", а "Норвич" сыграет в родных стенах с победителем пары "Дерби Каунти" – "Манчестер Юнайтед", поединок которых в рамках 1/8 финала состоится сегодня в 21:45 по Киеву.

Видео жеребьевки 1/4 Кубка Англии

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Матчи 1/4 Кубка Англии пройдут в период с 20 по 22 марта. Точные даты станут известны позднее. Напомним, действующим победителем соревнований является "Манчестер Сити" Александра Зинченко. В финале турнира прошлого сезона "горожане" разгромили "Уотфорд" – 6:0.

Добавим, что недавно Зинченко выиграл с "МанСити" Кубок английской лиги, догнав по трофеям, завоеванным в Западной Европе, главного тренера сборной Украины – Андрея Шевченко.

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