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Как Украина удержала лидерство в группе молодежного ЧМ-2019: обзор матча с Нигерией

31 мая, 09:38

Голы и лучшие моменты матча чемпионата мира U-20 в Польше

Фото: ФФУ

Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира и застолбила за собой первое место в группе. Наша команда досрочно вышла в 1/8 финала турнира, но оставался открытым вопрос, с какого места. Чтобы сохранить лидерство, украинцам нужно было не проиграть африканцам. Со свей задачей подопечные Александра Петракова справились.

Героями встерчи стали Даниил Сикан, открывший счет в поединке, а также Андре Лунин, отразивший пенальти в первом тайме. Правда, после перерыва нигерийцы все же переиграли нашего голкипера с пенальти, которой был назначен после использования системы VAR.

Нигерия U-20 – Украина U-20 – 1:1
Голы: Тияни (51, пен) – Сикан (30)

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Дришлюк, Бескоровайный, Чех, Кащук, Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46).

Ранее Александр Сопко высказался о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019. "С такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф", – заявил эксперт.

Ранее состоялся финал Лиги Европы, в котором "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1:

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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