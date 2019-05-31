Как Украина удержала лидерство в группе молодежного ЧМ-2019: обзор матча с Нигерией
Голы и лучшие моменты матча чемпионата мира U-20 в Польше
Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в третьем туре группового этапа молодежного чемпионата мира и застолбила за собой первое место в группе. Наша команда досрочно вышла в 1/8 финала турнира, но оставался открытым вопрос, с какого места. Чтобы сохранить лидерство, украинцам нужно было не проиграть африканцам. Со свей задачей подопечные Александра Петракова справились.
Героями встерчи стали Даниил Сикан, открывший счет в поединке, а также Андре Лунин, отразивший пенальти в первом тайме. Правда, после перерыва нигерийцы все же переиграли нашего голкипера с пенальти, которой был назначен после использования системы VAR.
Нигерия U-20 – Украина U-20 – 1:1
Голы: Тияни (51, пен) – Сикан (30)
Украина U-20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Дришлюк, Бескоровайный, Чех, Кащук, Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46).
Ранее Александр Сопко высказался о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019. "С такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф", – заявил эксперт.
Ранее состоялся финал Лиги Европы, в котором "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как Украина удержала лидерство в группе молодежного ЧМ-2019: обзор матча с Нигерией". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы
Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф
Битва за первое место в группе: где смотреть матч Украина – Нигерия на молодежном ЧМ-2019
Украина и Нигерия разыграют между собой победителя группы D
"За плей-офф тревожно": эксперт – о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Александр Сопко – об игре против Катара и результате украинской сборной на молодежном чемпионате мира
"Не нравится игра? Тогда мы уедем с ЧМ": тренер сборной Украины вспылил после победы над Катаром
У Александра Петракова сдали нервы