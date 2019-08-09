Как украинские команды сыграли в Лиге Европы: обзоры матчей "Зари" и "Мариуполя"

"Мариуполь" в игре с "Алкмааром" спас вратарь, а "Зарю" в Болгарии - первый украинский гол Юрченко

Владлен Юрченко забил первый гол за "Зарю" - с пенальти / Фото: Instagram

"Мариуполь" – "АЗ Алкмаар". Обескровленный кадровыми потерями "Мариуполь", благодаря семи сейвам своего голкипера – капитана Рустама Худжамова, выполнил задачу-минимум в домашней игре с "АЗ Алкмааром" – не пропустил (0:0).

Инициативу плотно прихватили гости, принявшись душить мариупольцев позиционными атаками. К перерыву у голландцев подавляющее преимущество и во владении мячом (72%), и по ударам (8:1). Из опасного: выстрел Стенгса под перекладину, на который Худжамов среагировал каким-то чудом, на инстинкте, и штрафной от Ауэяна с небольшим рикошетом от Быкова – рядом со стойкой. Мариупольцам приходилось много бегать без мяча, но подопечные Александра Бабича перетерпели, и ближе к перерыву сумели отодвинуть игру от своих ворот. И даже пару раз огрызались неплохими контратаками.

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После перерыва моменты у ворот "Мариуполя" стали возникать гораздо чаще. Худжамов вновь среагировал на опасный удар Стенгса, переведя на угловой. Потом поймавший кураж кипер азовцев потянул "пушку" Ауэяна, и еще один выстрел Стенгса. Хитро закручивал Идрисси – и с этой задачей капитан хозяев справился. Голом пахло все явственнее. И его едва не забили... азовцы. Быструю контратаку завершал плотным ударом (единственным за матч в створ голландских ворот) вышедший на замену Танковский, заставив поработать уже кипера АЗ. Но в итоге – 0:0.

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ЦСКА – "Заря". Луганчане начали квалификацию ЛЕ матчем в Болгарии против софийского ЦСКА, у которого вышли шесть португалоговорящих, и счет открыл один из них – бразилец Эвандро. "Заря" отыгралась на последней минуте первого тайма: прострел Хомченовского в штрафную остановила рука Альбентосы. Тот показывал, мол, мяч попал в подмышку, но швейцарский судья Шерер не сдался – пенальти. Реализовал его 25-летний Владлен Юрченко, забив свой первый гол за "Зарю", второй в еврокубках (после гола за "Байер" в Лиге чемпионов) и всего седьмой за карьеру (3 было за "Байер", 3 за датский "Вайле"). А сразу после перерыва он же подал угловой, после которого Иванисеня с трех метров пальнул выше ворот. На 65-й минуте Владлена сменил Назарий Русин: дебют арендованного динамовца, последний раз забивавшего в ворота... "Зари". За "Зарю" пока не получилось, да и моментов не имел. Равный матч – 50:50 по владению, 10:7 по ударам, равный и по голам – 1:1.

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