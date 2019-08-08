Дебютный гол Юрченко и нервозная концовка: Обзор матча ЦСКА – "Заря"

Владлен Юрченко / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская Заря сыграла вничью с болгарским ЦСКА. Мы вели онлайн матча ЦСКА – "Заря".

"Мариуполь" выстоял в стартовом матче Лиги Европы против голландцев

Сперва забили игроки ЦСКА с первого же своего момента – на 13 минуте отметился Эвандро, пробив четко в девятку. После этого, новичок луганчан Владлен Юрченко в концовке первого тайма успешно реализовал пенальти, тем самым вернув равновесие в счете . Этот гол для украинского хавбека стал дебютным в составе Зари.

Голы: 1:0 – 13 Эвандро, 1:1 – 45, пенальти Юрченко.

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ЦСКА София – Черняускас, Турицов (Фаббрини, 62), Занев, Альбентоса, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Соу, Эвандро (Кэри, 82).

"Заря"-Шевченко, Абу Ханна,Тымчик,;Вернидуб, Михайличенко, Юрченко(Русин, 65), Хомченовский, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Лунев(Леднев, 65), Будковский.

Предупреждения: Бикел (33), Малинов (41), Тымчик (61), Абу-Ханна (73), Фаббрини (75).

В тренде "Мариуполь" выстоял в стартовом матче Лиги Европы против голландцев

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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