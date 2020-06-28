Как в молодые годы: 37-летний Франк Рибери забил шикарный гол в Италии

"Фиорентина" попортила нервы "Лацио", но на чемпионскую гонку не повлияла

37-летний ветеран Франк Рибери показал, что его еще рано списывать со счетов. Футболист "Фиорентины" отличился в матче против "Лацио" (1:2) в 28-м туре чемпионата Италии после сольного прохода с фланга. Француз обыграл двоих соперников, затем на замахе убрал еще одного и отправил мяч в ближний гол. Шедевр!

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К сожалению, этот гол-красавец не помог "Фиорентине" заработать очки. Во втором тайме римляне дважды забили и одержали волевую победу, что позволила команде остаться в чемпионской гонке. "Лацио" всего на четыре очка отстает от "Ювентуса".

Рибери в текущем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Италии и забил два гола. Он пропустил большую часть сезона из-за серьезной травмы.

Смотрите видео красивого гола Франка Рибери:

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К слову, в этом матче "Лацио" установил рекорд чемпионата Италии по количеству заработанных пенальти за сезон. На данный момент "орлы" пробивали 15 раз с "точки". Правда, подобная статистика ведется только с сезона 2004/05, сообщает OptaPaolo в Twitter.

Добавим, что удар с 11-метровой отметки реализовал лидер бомбардирской гонки Серии А Чиро Иммобиле. Для него это был 11 реализованный пенальти. Форвард "Лацио" повторил достижение Роберто Баджо, который в сезоне 1997/98 годов столько же наколотил в составе "Болоньи".

Смотрите обзор матча "Лацио" – "Фиорентина":

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