"Это что за парень?": игрок "Фиорентины" в шоке от своего изображения в футбольном симуляторе

Франк Рибери / Фото: Reuters

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Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него. Ранее мы писали, что Роналду переплюнул 36-летний француз: назван лучший игрок чемпионата Италии.

- Недавно играл в FIFA 20 с детьми. Эй, EA Sports, кто этот парень?", – написал француз в Twitter.

Отметим, что 36-летний Рибери перешел в "Фиорентину" из "Баварии" как свободный агент. Француз выступал за "Баварию" 12 лет, провел в Бундеслиге 273 матча и забил 86 мячей.

Кстати, тренер, сотворивший сенсацию в Англии, возглавил аутсайдера из Италии. Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил "Сампдорию", сообщает официальный сайт клуба. Наставник подписал контракт до 30 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что аутсайдер чемпионата Италии уволил тренера спустя пять месяцев после назначения. "Сампдория" уволила главного тренера Эусебио ди Франческо. Под его руководством клуб выиграл только один из шести матчей в чемпионате Италии.

Смотрите, как "Сампдория" проиграла последний матч в чемпионате Италии:

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