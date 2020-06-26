Как же долго этого ждали: только пять игроков "Ливерпуля" были рождены до предыдущего триумфа команды

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Долгожданная победа стала настоящим событием в мировом футболе, ведь в Англии уже выросло новое поколение болельщиков, которые не помнили предыдущий триумф легендарного клуба. Да что там говорить, если в составе команды всего пять футболистов были рождены до победы "Ливерпуля" в 1990 году.

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Это вратари Адриан и Энди Лонерган, защитник Деян Ловрен, полузащитник Джеймс Милнер и Адам Лаллана. В один год с триумфом на свет появились Джоржиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон. Отметим, что на данный момент средний возраст всех игроков "Ливерпуля" составляет 27,5 года.

Ранее мы писали, в чем уникальность победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Как бы странно это ни звучало, необычному достижению поспособствовала пандемия.

Состав "Ливерпуля" / Фото: Transfer Market Web

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"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с 1990 года! К тому же это первый титул "красных" с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году. "Ливерпуль" по количеству побед в национальном чемпионате уступает только "Манчестер Юнайтед", на счету которого 20 побед, но "красные дьяволы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге еще до ухода Алекса Фергюсона.

Также "Ливерпуль" на три трофея отстает от "МЮ" в гонке самых титулованных английских клубов. На счету мерсисайдцев стало 63 титула – 19 побед в чемпионате, 7 – в Кубке Англии, 8 – в Кубке лиги, 15 – в Суперкубке Англии, 6 – в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы, 4 – в Суперкубке УЕФА и 1 – в клубном чемпионате мира.

Смотрите, как фанаты "Ливерпуля" праздновали победу в чемпионате Англии:

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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