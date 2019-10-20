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Как же я о нем мечтала: невеста Зинченко радуется пополнению в семье еще до свадьбы

20 октября, 15:22

Футболист подарил своей девушке на день рождения щенка французского бульдога

Влада Щеглова

Влада Щеглова / Фото: Instagram

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой на день рождения щенка карликового французского бульдога. Футболист устроил своей девушке настоящий сюрприз. Он постучался к ней в комнату рано утром и под традиционную песню "Happy Birthday to You" вручил Владе питомца.

Девушка, судя по всему, только встала с постели, поэтому не сразу поняла, что происходит, но, когда взяла на руки щенка, не смогла сдержать слезы счастья. "Как же я о нем мечтала", – поделилась эмоциями Влада на своей странице в Instagram.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".

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Александр Зинченко сделал предложение возлюбленной Владе Седан

Александр Зинченко сделал предложение возлюбленной Владе Седан / Фото: instagram.com/zinchenko_96

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Ранее сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.

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футбол Александр Зинченко WAGs Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

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