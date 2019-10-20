Как же я о нем мечтала: невеста Зинченко радуется пополнению в семье еще до свадьбы

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой на день рождения щенка карликового французского бульдога. Футболист устроил своей девушке настоящий сюрприз. Он постучался к ней в комнату рано утром и под традиционную песню "Happy Birthday to You" вручил Владе питомца.
Девушка, судя по всему, только встала с постели, поэтому не сразу поняла, что происходит, но, когда взяла на руки щенка, не смогла сдержать слезы счастья. "Как же я о нем мечтала", – поделилась эмоциями Влада на своей странице в Instagram.
Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".
Ранее сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.
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