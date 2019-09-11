Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

Сексапильная журналистка поделилась известием о пикантном положении на своей странице в Instagram

В сети появилось неожиданное фото футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко и его возлюбленной – журналистки каналов "Футбол 1/2" Влады Седан, сделанное в аэропорту после матча Украина – Нигерия (2:2).

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На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада Седан, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к фото сексапильная журналистка добавила значок младенца с сосочкой и сердечко.

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Подписчики Влады Седан отреагировали молниносно:

Это то, о чем я думаю?

Беременна?

Кстати, обратите внимание, у Влады на пальце появилось обручальное кольцо

Обратил на себя внимание и внешний вид возлюбленных. На футболке Зинченко красуется крупными буквами слово "Седан" и большое сердце. А на футболке Влады Седан написано "Зина", плюс сердечко, куда ж без него!

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Видимо, именно известие о беременности Влады спровоцировало повышенную результативность Зинченко на поле. В течение трех дней он поразил ворота Литвы, а затем и Нигерии.

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы

Как мы писали ранее, Зинченко признан лучшим игроком матча Украина – Нигерия. В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра, вошли Никита Бурда и Марлос

Кстати, деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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