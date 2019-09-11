Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

В сети появилось неожиданное фото футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко и его возлюбленной – журналистки каналов "Футбол 1/2" Влады Седан, сделанное в аэропорту после матча Украина – Нигерия (2:2).
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На фото, которое у себя в Instagram выложила Влада Седан, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к фото сексапильная журналистка добавила значок младенца с сосочкой и сердечко.
Подписчики Влады Седан отреагировали молниносно:
- Это то, о чем я думаю?
- Беременна?
- Кстати, обратите внимание, у Влады на пальце появилось обручальное кольцо
Обратил на себя внимание и внешний вид возлюбленных. На футболке Зинченко красуется крупными буквами слово "Седан" и большое сердце. А на футболке Влады Седан написано "Зина", плюс сердечко, куда ж без него!
Видимо, именно известие о беременности Влады спровоцировало повышенную результативность Зинченко на поле. В течение трех дней он поразил ворота Литвы, а затем и Нигерии.
Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии
Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы
Как мы писали ранее, Зинченко признан лучшим игроком матча Украина – Нигерия. В тройку лучших по тактико-техническим действиям, помимо Александра, вошли Никита Бурда и Марлос
Кстати, деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола. Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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