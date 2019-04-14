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Российский олигарх Абрамович надеется заработать колоссальные деньги на продаже "Челси"

Сегодня, 15:28

Бизнесмен согласится расстаться с клубом за 2,5 миллиарда фунтов

Роман Абрамович
Роман Абрамович. Фото: AFP

В ближайшее время у лондонского "Челси" может сменится владелец. Совсем недавно президент клуба Брюс Бак уверял, что владелец Роман Абрамович все еще заинтересован в своем активе, несмотря на то, что тот отказался от проекта нового стадиона. Напомним, что сегодня "Челси" будет гостить у лидера турнирной таблицы Премьер-лиги "Ливерпуля". Смотреть "Ливерпуль" – "Челси" онлайн можно на ТВ и в интернете. Список трансляций доступен на нашем сайте.

Однако по информации Daily Mail, Абрамович не просто "остыл" к "Челси", более того, он уже начал переговоры о продаже клуба, которые проходят уже несколько недель.

В качестве потенциальных покупателей "синих" рассматриваются компании из США и Азии, а также самый богатый человек Британии Джим Рэтклифф, который уже не первый месяц охотится за клубом.

Абрамович надеется выручить за "Челси" 2,5 миллиарда фунтов. Половину этой суммы составляет долг клуба перед россиянином.

Ранее мы писали, что жесткие меры Британии против Абрамовича вызвали панику у фанатов "Челси". Абрамович должен объяснить, как приобрел свое состояние, прежде чем ему разрешат вернуться в Россию после истечения срока его британской визы.

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Тег чемпионат Англии, Челси Лондон, Роман Абрамович

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Источник:

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