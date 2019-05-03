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"Какое счастье, что Зинченко не продали": фанаты "МанСити" в восторге от продления контракта с украинцем

3 мая, 11:40

Поклонники "горожан" не нарадуются новости о грядущем подписании нового соглашения с Зиной

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Сегодня ожидается официальное объявление "Манчестер Сити" о продлении контракта с самым успешным, на данный момент, украинским футболистом – Александром Зинченко. 22-летний плеймейкер, удачно переквалифицировавшийся в левого защитника, в последнее время стал твердым игроком основы гранда английского футбола. По информации портала Goal, стороны достигли договоренности о пролонгации действующего соглашения, срок которого истекал бы летом 2020 года. 

Болельщики "МанСити" в комментариях на клубных форумах не скрывают своего восторга по поводу продления контракта с Зинченко:

  • Твою мать, да!
  • Абсолютно заслуженно!
  • Великолепные новости! Он на все сто Гвардиоловский игрок
  • Рыл землю, осваивая новую позицию, ни на что не жаловался и сейчас стал незаменимым игроком
  • Если в начале сезона я жаждал, чтобы его продали, то сейчас невероятно рад, что этого не произошло. Грандиозный прогресс!

Отметим, что в 26 матчах текущего сезона за "МанСити" украинец забил один гол и сделал пять ассистов. Как сообщалось ранее, Александр Зинченко поспорит за звание лучшего защитника Кубка Англии, в финале которого клуб украинца 18 мая встретится с "Уотфордом".

Как известно, уверенная игра Зинченко заставила Хосепа Гвардиолу отказаться от покупки игрока сборной Англии Бена Чилвелла, хотя ранее "МанСити" активно интересовался этим футболистом.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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