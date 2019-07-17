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"Какой футбол?": Кокорин и Мамаев своей игрой довели директора колонии до паники

17 июля, 16:25

Осужденных за драку российских футболистов обрили, после чего выпустили погонять мяч за колючей проволокой

Александр Кокорин
Александр Кокорин. Фото: AFP

В сети появилось видео, как российские игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии-4 Белгородской области, сыграли в футбол на территории этой колонии в предназначенной для спортивных игр коробке. Кокорину и Мамаеву в этом матче противостояли другие осужденные. Их возвращение, если можно так выразиться, в футбол произошло после того, как игроки, отбывающее наказание за драку в кафе, провели неделю на карантине. Кстати, их обрили наголо.

Правда, вопросы СМИ относительно игры в футбол Кокорина и Мамаева вызвали у начальника колонии панику. "Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу... Они в данный момент все сидят в штрафном изоляторе", – заявил растерянный начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов, комментируя видео с участием играющих в футбол Кокорина и Мамаева.

Как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидят футболисты, сбежали заключенные. Двое заключенных сбежали через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль. Оба были осуждены по статье 228 ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Кокорина и Мамаева судили в Москве
Кокорина и Мамаева судили в Москве Фото: Reuters

Также сообщалось, что апелляцию Кокорина и Мамаева отфутболили: экс-тренер киевского "Динамо" в шоке. "Кокорин и Мамаев? Максимум, чего они заслуживают, – 15 суток, – считает Юрий Семин. - Те люди, которые пострадали от них... Они могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...".

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Тег Александр Кокорин, Павел Мамаев

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