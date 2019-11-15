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Камбэка не вышло: сборная Украины U-21 пролетела мимо Евро-2021

15 ноября, 20:22

Подопечные Ротаня проиграли Дании

Сборная Украины U-21

Сборная Украины U-21 / Фото: ФФУ

Сборная Украины U-21 во Львове встречалась с Данией U-21 в квалификации Евро-2021.

Украинской молодежке необходимо было добыть домашнюю победу, чтобы оставались реальные шансы продолжить борьбу в квалификации, но сделать это команда Ротаня не смогла.

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В поединке, который проходил на "Арене Львов" феерили гости, а именно полузащитник команды – Андреас Ольсен.

Уже на пятой минуте Ольсен открыл счет после ошибки Бондаря.

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Спустя 20 минут Ольсен оформил дубль. У игрока получился классный удар, который помог ему переиграть Олега Билыка.

Во втором тайме Ольсен не остановился и довел счет до разгромного. Седьмой номер Дании шикарным ударом от штанги оформил хет-трик.

Молодежка все-таки смогла отквитать один мяч на 63 минуте. Назарий Русин классно открылся под передачу и переправил мяч в ворота.

Через 10 минут Дания сама себе создала проблемы и осталась в меньшинстве. Бек сфолил на Цитаишвили и получил прямую красную карточку, и арбитр поставил пенальти.

К точке подошел Шапаренко, но не смог реализовать 11-ти метровый, но первым на мяче оказался Цитаишвили, который забил второй мяч.

Несмотря на активный прессинг со стороны Украины, подопечные Ротаня не смогли забить такой нужный гол. В итоге поединок закончился со счетом 3:2.

Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

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Источник: Сегодня|Спорт

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