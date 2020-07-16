"Канониры" повергли Клоппа в Лондоне: обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

После досрочного завоевания титула чемпиона Англии "Ливерпуль" расслабился, проиграв очередной матч. Накануне команду Юргена Клоппа в Лондоне обыграл "Арсенал" – 2:1. Причем победа "канониров" оказалась волевой – по ходу встречи они проигрывали 0:1. Добытые в поединке с "Ливерпулем" три очка позволили "Арсеналу", идущему девятым, сохранить шансы на шестую строчку АПЛ и путевку в Лигу Европы. Мы вели онлайн матча "Арсенал" – "Ливерпуль".
Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль" (2:1)
"Арсенал" – "Ливерпуль" – 2:1
Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 – Мане, 20
"Арсенал": Мартинес – Холдинг, Давид Луис, Тирни – Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85) – Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83) – Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане
Предупреждения: Торрейра, Джака, Себальос – Александер-Арнольд
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Статистика матча "Арсенал" – "Ливерпуль" (2:1)
Турнирная таблица чемпионата Англии
Смотрите, как "Арсенал" ранее вылетел из Лиги Европы
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