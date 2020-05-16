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"Капец! Ты старая": как поздравляли лучшую футболистку Украины, которая выходила в финал Кубка УЕФА

16 мая, 12:54

Елена Павлова

Дарья дебютировала в сборной в 16 лет и забивала за нее на чемпионате Европы

Хоть о возрасте дамы говорить и не принято, но не нельзя обойти стороной тот факт, что сегодня День рождения празднует лучшая футболистка Украины по итогам 2019 года Дарья Апанащенко. Улыбчивой брюнетке, которая является еще и первоклассным голеадором, сегодня исполняется 34 года. И по этому поводу нападающая "Жилстроя-1" получила целую охапку воздушных шаров с шутливыми надписями.

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Дарья – из Кривого Рога, занимается футболом с шести лет, а уже в 15 дебютировала на серьезном уровне в составе клуба "Киевская Русь" из Киева. В 2002 году нападающая перешла в черниговскую "Легенду", но уровень женского футбола в Украине оставлял желать лучшего и в 2004 году Апанащенко уехала в Россию играть за воронежскую "Энергию", а после ее расформирования перешла в "Рязань".

Дарья Апанащенко/ФК "Жилстрой-1"

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Дарья Апанащенко/ФК "Жилстрой-1"

Звездный час Дарьи наступил в 2009 году в составе пермской "Звезды-2005". Апанащенко стала чемпионкой России и довела свою команду до финала женского Кубка УЕФА сезона-2008/09. На стадии полуфинала Дарья отметилась двумя голами воротах шведского "Умео", которые обеспечили "Звезде" сенсационный выход в главное противостояние турнира. И хоть немецкий "Дуйсбург" устоял, украинка отметилась единственным голом пермчанок в двухматчевом финале.

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В сборной Украины Апанащенко уже 18 лет! Как дебютировала в 2002 году в матче с Норвегией, так и продолжает вести за собой команду. Помогла Украине пробиться на чемпионат Европы 2009 года, где даже забила Дании, но из группы "сине-желтые" не вышли.

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Апанащенко стала лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2019. Благодаря ее точному удару "сине-желтые" во Львове обыграли будущего бронзового призера "мира" Швецию -1:0, но на мундиаль не вышли, став третьими в группе. Ранее Апанащенко рассказала, почему Украина никак не сыграет на чемпионате мира.

"Нам не хватает хорошего чемпионата Украины, чтобы, как и в других европейский странах, вместе с мужской была женская команда, – говорила Дарья. – Не хватает тренеров хорошего уровня, детских школ. Очень многого не хватает... Сейчас сборная Украины готовится к отбору на чемпионат Европы-2021. Пришло много новых девочек, в том числе молодых. Но условия такие, что проводится мало сборов и спаррингов. Нужно играть с грандами и получать опыт для молодежи. Идеально было бы собираться на каждое окно, которое выделяет УЕФА, и играть".

А в конце 2019 года нападающая второй год подряд стала лучшей футболисткой Украины – Апанащенко обошла конкуренток из "Жилстроя-2" – Яну Калинину и Надежду Кунину. Помимо футбола, Апанащенко увлекается сноубордом и любит собак.

Смотрите, как играли на женском чемпионате мира по футболу

Женский футбол. Сборная Германии обыграла команду Китая. Фото AFP

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день рождения женский футбол футболистка женская сборная Украины Жилстрой-1 Дарья Апанащенко

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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