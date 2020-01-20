Капитан "Андерлехта" наорал на фанатов своей команды за брошенный в соперника файер

Венсан Компани был зол от того, что болельщики могут сорвать матч против "Брюгге"

Болельщики "Андердехта" во время принципиального матча против "Брюгге" (1:2) в чемпионате Бельгии решили поднять градус поединка и бросили во вратаря команды-соперника Симона Миньоле пиротехнику. Заступился за стража ворот капитан "Андерлехта" Венсан Компани и в агрессивной форме высказал болельщикам все, что о них думает.

Компани перешел в "Андерлехт" летом прошлого года из "Манчестер Сити", также он получил в клубе должность помощника главного тренера. Кстати, как-то Александр Зинченко рассказал, почему расплакался впервые за три года в "Манчестер Сити". В этой истории замешан как раз Венсан.

А Симон Миньоле пополнил состав "Брюгге" перед матчами с "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов и помог своей команде пройти вице-чемпиона Украины, а затем и пробиться в групповой этап турнира.

Ранее мы писали, что "Андерлехт" намерен избавиться от украинского футболиста Евгения Макаренко. В этом сезоне он еще не играл за первую команду, но большую часть времени он пропустил из-за травмы. Контракт Макаренко с бельгийским клубом действует до лета 2022 года.

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